أستاذ بجامعة سوهاج يحصد جائزة الريادة في الكيمياء 2025

سوهاج- عمار عبدالواحد:

هنأ الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الدكتور أحمد محمد أبوضيف الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم بالجامعة عقب حصوله علي "جائزة الريادة في مجال الكيمياء في مصر لعام 2025"، معرباً عن فخره واعتزازه بحصول أحد الكوادر الأكاديمية بالجامعة علي هذه الجائزة.

وأكد النعماني، أن هذا الإنجاز يضاف إلى رصيد إنجازات الجامعة العلمية والبحثية، مشيرًا إلى أن الجامعة تزخر بالعديد من شباب العلماء المتميزين في مختلف المجالات، متمنياً مزيد من النجاحات و الإنجازات العلمية العالمية للباحثين والعلماء بالجامعة لتظل جامعة سوهاج نبراسا ومنارة العلم للأجيال القادمة.

وقال النعماني إن الدكتور أحمد أبو ضيف تم تصنيفه في المركز الخامس على مستوى الجامعات المصرية فى مجال الكيمياء والمركز رقم 9415 على مستوى العالم طبقا لتصنيف Research.com ranking والذى يعد أحد التصنيفات العالمية في الحكم بموضوعية وشفافية على مستوى الباحثين والجامعات في العالم، وفقًا لمعايير وشروط يتم تحديدها بموضوعية علمية

يذكر أن الدكتور أحمد محمد أبوضيف مصنف ضمن أفضل 2% من علماء العالم طبقا لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية فى الخمس سنوات السابقة 2020-2024 على التوالى وحاصل على العديد من الجوائز الدولية والمحلية مثل جائزة أفضل باحث بمجال الكيمياء غير العضوية والحيوية لعام 2024 وجائزة عبادة الدولية لعام 2024 وجائزة الدولة التشجيعية لعام 2022 وجائزة الجامعة التشجيعية لعام 2017 .





