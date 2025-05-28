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وفاة شخص إثر سقوطه من الطابق الثاني لمسكن في الإسماعيلية

07:21 م الأربعاء 28 مايو 2025

إسعاف

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الإسماعيلية – أميرة يوسف:

لقي شخص يبلغ من العمر 58 عامًا مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الثاني لأحد المباني السكنية المكونة من ثلاثة طوابق، بجوار مدرسة جبل مريم الابتدائية بمنطقة التعاون في محافظة الإسماعيلية.

كانت غرفة عمليات الإسعاف، تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط شخص من علو، وجرى الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين وفاة المواطن "محمد ع. ع .ع، 58 عامًا"، في موقع الحادث، وجرى استدعاء النجدة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

نقلت سيارة إسعاف الجثمان إلى المشرحة، واستدعت الأجهزة المعنية الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وكشف ملابسات الحادث، وتباشر مباحث الإسماعيلية تحرياتها حول الواقعة واستكمال التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث.

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