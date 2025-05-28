محافظ الأقصر يودع حجاج الفوج الخامس لقرعة التضامن الاجتماعى

الأقصر - محمد محروس:

ودع المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، حجاج الفوج الخامس من ضمن قرعة وزارة التضامن الاجتماعى قبل سفرهم إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام، وذلك في حضور اللواء طيار أسامة صابر مدير مطار الأقصر الدولى، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والحجاج وأسرهم.

وأكد المحافظ أن إجمالي عدد حجاج قرعة وزارة التضامن المغادرين من مطار الأقصر الدولي لهذا العام بلغ ٢١٨٠ حاجًا وحاجة، مشيراً إلى تسهيل كافة إجراءات السفر من قبل أجهزة مطار الأقصر الدولى .

وجاءت توجيهات المحافظ لمشرفي الحج بتلبية احتياجات الحجاج طوال الرحلة وحتى العودة، مؤكدًا التعاون فيما بينهم ومساعدة الشباب لكبار السن، مطالبًا إياهم بالدعاء لرفعة مصرنا الحبيبة، متمنيًا لهم حجًا مبرورا وذنبا مغفورا، وعودتهم سالمين غانمين إلى ديارهم.

كان المحافظ قام بجولة داخل مقر تجمع الحجيج للاطمئنان على سير الإجراءات التنظيمية الخاصة برحلتهم، ثم توجه إلى داخل صالة السفر بمطار الأقصر وصافحهم جميعاً وطالبهم بالالتزام بالتعليمات والقواعد حفاظاً على سلامتهم وعودتهم غانمين إلى أرض الوطن، متمنياً من الله عز وجل أن يتقبل فريضتهم وسعيهم.

ومن الجدير بالذكر، أنه غادر أول فوج من حجاج قرعة وزارة التضامن يوم الاثنين ٢٦ مايو الجارى، وتضمنت قرعة وزارة التضامن للحج هذا العام ٨ أفواج يسافر أخرها اليوم الأربعاء ٢٨ مايو الجارى، بواقع ٢١٨٠ حاجًا وحاجة.