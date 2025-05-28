محافظ الإسماعيلية يتابع أنشطة مديرية الزراعة ويؤكد دعم تنمية القطاع

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أنشطة مديرية الزراعة بالمحافظة، والتي تهدف إلى النهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز ممارسات الزراعة المستدامة، من خلال حملات التوعية، والإرشاد الزراعي، والمتابعة الميدانية، والرقابة على الأنشطة الإنتاجية والخدمية.

وأوضح الدكتور محمد شطا، مدير عام مديرية الزراعة بالإسماعيلية، أن المديرية تولي اهتمامًا خاصًا بأعمال مكافحة القوارض لما تمثله من تهديد مباشر على المحاصيل الزراعية والمخازن، بالإضافة إلى دورها في نقل الأمراض المؤثرة على الإنسان والحيوان.

وفي هذا السياق، نفذت المديرية عددًا من الحملات الدورية بالتنسيق مع الإدارات الزراعية والوحدات المحلية، خاصة في المناطق القريبة من المصارف والترع والكتل السكنية المجاورة للأراضي الزراعية، حيث شملت الحملات قرى “الضبعية” و”عين غصين” بمركز الإسماعيلية، وكذلك مناطق بمركزي القنطرة غرب وفايد.

كما عقدت المديرية اجتماعًا مع مجلس إدارة الجمعية المركزية لاستصلاح الأراضي بالإسماعيلية، ناقش خلاله سبل تطوير الجمعيات الزراعية، وتفعيل الحوكمة في المعاملات، إلى جانب الاستعداد لأعمال الجرد السنوي، ومتابعة برنامج صرف الأسمدة الشهرية، والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة.

وفي إطار خطة الإصلاح الزراعي، تم تنفيذ أعمال تطهير القنوات والمصارف، ومتابعة تطوير أنظمة الري للحفاظ على المياه، وتوجيه المزارعين لزراعة الأرز فقط في المناطق المصرح بها، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الموارد المائية باعتبارها ثروة قومية.

كما واصلت فرق الإرشاد الزراعي أعمال المتابعة الحقلية للمحاصيل المختلفة، بهدف تقييم الوضع الزراعي ومواجهة التحديات التي قد تواجه المزارعين. شملت المتابعة عمليات الري والتسميد، ومكافحة الآفات، ومدى الالتزام بالتوصيات الفنية لضمان تحقيق إنتاجية عالية وجودة متميزة، خاصة في نطاق مركز القنطرة شرق، حيث تم المرور على زراعات الزيتون والتين الشوكي، إلى جانب متابعة الأعمال الجارية بمجمع الخدمات الزراعية بمنطقة التقدم.

وفي ضوء توجيهات المحافظ بتنفيذ مبادرة "احمي أرضك"، واستمرارًا لجهود منع التعدي على الأراضي الزراعية، تم إزالة حالة تعدٍ بالبناء على الأرض الزراعية في المهد بقرية الشروق التابعة للإصلاح الزراعي.

تمثلت المخالفة في أعمال حفر أساسات، وقد تم ردم الحفر وإزالة المخالفة بحضور مسؤولي الإدارة الزراعية بالقصاصين، وقسم حماية الأراضي، ومدير جمعية الإصلاح الزراعي بالقصاصين، ورئيس قرية الشروق.

وفيما يتعلق بقطاع الإنتاج الحيواني والداجني، وضمن التنسيق الدائم مع مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، تم المرور على مزارع الدواجن بمنطقة سرابيوم – المحطة، حيث تُجرى أعمال فحص دورية لضمان سلامة المنتجات والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، ومراقبة جودة الأعلاف، وتوعية المربين بأفضل أساليب التربية، بما يضمن تعزيز جودة الإنتاج المحلي وحماية صحة المواطنين.