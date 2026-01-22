"ديلي ميل": ترامب يريد تقديم مليون دولار لكل مواطن في جرينلاند



وكالات

يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقديم مليون دولار لكل فرد من سكان جرينلاند إذا صوتت الجزيرة لصالح الانضمام إلى الولايات المتحدة، وفقا لما أفادت به صحيفة "ديلي ميل".

جاء في الصحيفة: "ترامب يفكر في تقديم مليون دولار لكل من سكان جرينلاند، إذا صوتوا للانضمام إلى الولايات المتحدة".

والحديث هنا يدور حول حوالي 57 ألف نسمة، ما يعني أن التكلفة ستصل إلى 57 مليار دولار أمريكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفكرة قيد الدراسة كبديل لتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

أضافت "ديلي ميل"، أن موقف الدنمارك يبقى ثابتا، إذ ترفض كوبنهاجن إمكانية نقل ملكية الجزيرة أو بيعها، مصرة على أن أي قرارات تتعلق بوضعها تتطلب موافقة دنماركية.

وصرح ترامب في وقت سابق في دافوس، أنه لا يتصور سيناريو تدخل فيه الولايات المتحدة في حرب مع الدنمارك، العضو في حلف "الناتو"، بسبب جرينلاند.

وأشار إلى أن اتفاقا طويل الأمد بشأن جرينلاند قيد البحث حاليا، واصفا مدته بأنها "أبدية".

ولم يوضح ترامب تفاصيل الاتفاقات التي تم التوصل إليها، واعدا بالكشف عن الشروط لاحقا، إلا أنه أكد أنه إذا تم تنفيذ هذا الحل، فسيكون ذلك "رائعا للولايات المتحدة وجميع دول الناتو".

أكد الرئيس الأمريكي، أن الرسوم الجمركية التي كان قد هدد بفرضها بدءا من الأول من فبراير ضد الدول الأوروبية التي تعارض مطالبه بالسيطرة على غرينلاند لن يتم تفعيلها.

تجدر الإشارة إلى أن جرينلاند تعد إقليما يتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة الدنمارك.

وفي عام 1951، وقّعت واشنطن وكوبنهاجن اتفاقية دفاع خاصة بجرينلاند، إلى جانب التزاماتهما في إطار حلف الناتو، تعهدت بموجبها الولايات المتحدة بالدفاع عن الجزيرة في حال تعرضها لأي تهديد عسكري، وفقا لروسيا اليوم.