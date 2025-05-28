محافظ القليوبية: إنهاء طلبات التصالح بالمدن والقرى والأحياء بنسبة 90%

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية ارتفاع نسبة إنهاء طلبات التصالح بالمدن والقرى والأحياء بنسبة بلغت 90%، وذلك في إطار دفع العمل في الملف مشددا علي ضرورة سرعة البدء في لجان التظلمات.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي في محافظة القليوبية برئاسة محافظ القليوبية وحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية واللواء ايهاب سراج السكرتير العام لمحافظة القليوبية و اللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية.

أشار محافظ القليوبية إلى ضرورة دفع نسل الإنجاز في ملف تقنين الأوضاع بالمحافظة والعمل علي إنجازه والاستعانة بالقيادات المحلية والشعبية ومشايخ المساجد لحث المواطنين على سداد قيمة التقنين في الحالات المتأخرة عن السداد بمدن بنها والقناطر وفي حالة عدم الاستجابة يتم ادراج المخالفين في أعمال الموجة الحالية لاسترداد أملاك الدولة.

أكد محافظ القليوبية، أن كافة المسئولين ورؤساء مجالس المدن والاحياء والمراكز مسئولين أمام القانون في العمل على إنجاز الملف، مشيرا أن محاسبة المتقاعدين ستكون بكل حزم وحسم في ملف استرداد أملاك الدولة المتعدي عليها حيث بلغت نسبة الإنجاز في هذا الملف 63%.

أعلن محافظ القليوبية، أن المحافظة بصدد شن حملة مكبرة لإزالة معارض السيارات المخالفة على جانبي الطريق الزراعي وكافة الأنشطة المختلفة والمتعدية على حرم الطريق موجها إنذار شدد اللهجة للمخالفين بأن الإزالة حتمية طالما لايوجد إجراءات قانونية لتوفيق الأوضاع.