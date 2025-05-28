متحف شرم الشيخ يسلط الضوء على دور المرأة في مجال الطب عبر العصور

جنوب سيناء - رضا السيد:



نظم متحف شرم الشيخ بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، فعالية بعنوان "صحتها.. تاريخ حياة"، بهدف تسليط الضوء على دور المرأة في مجال الطب عبر العصور، وذلك بالتعاون مع خريجات الدفعة الأولى والثانية من برنامج "المرأة تقود" الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب والإدارة الصحية.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن الفعالية تضمنت مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تجمع بين التثقيف والترفيه، والتقدير لدور المرأة في الطب، مشيرا إلى أنها بدأت بجلسة يوجا وتأمل "Meditation"، لتعزيز الوعي بالجسم والنفس وبدء اليوم بطاقة إيجابية.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أنه جرى عرض فيديو قصير يوثق مساهمات النساء في تاريخ الطب منذ العصور الفرعونية، مما أعطى المشاركين لمحة عن الأدوار التاريخية التي لعبتها النساء في هذا المجال، إضافة إلى استراحة مع تقديم مشروب صحي طبيعي غني بالفوائد، دعماً لصحة الجسم والعقل.

وأشار إلى. أنه جرى ختام الفعالية بمحاضرة بعنوان "الفحص الدوري.. مفتاح الصحة لكل سيدة"، لتوضيح أهمية الكشف المبكر وطرق الوقاية للحفاظ على الصحة العامة.

وأكد أنه جرى تنظيم هذه الفعالية كجزء من الجهود التي يقدمها متحف شرم الشيخ بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، والإدارة الصحية، لتعزيز وعي المجتمع بأهمية دور المرأة في مختلف المجالات، وخاصة في مجال الصحة والطب.





