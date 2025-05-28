تعليم الأقصر تستعد لامتحانات الشهادة الإعدادية

الأقصر- محمد محروس:



عقد الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 /2025.

وخلال الاجتماع، شدد وكيل الوزارة على ضرورة توفير المناخ المناسب داخل اللجان لضمان سير الامتحانات في أجواء من الهدوء والانضباط، مشيراً إلى أهمية توفير التهوية الجيدة داخل كل لجنة، والالتزام بالأعداد القانونية للطلاب.

كما أكد "جارح" على التأكد من عدم اصطحاب الطلاب لأي كتب أو مذكرات داخل اللجان، مشددًا على عدم السماح باستخدام الهواتف المحمولة سواء من قبل الطلاب أو أعضاء اللجان، بالإضافة إلى عدم السماح للطلاب بالخروج إلى دورات المياه بمفردهم أثناء فترة الامتحان.

وأشار إلى أهمية التنسيق المستمر بين رؤساء اللجان والإدارات التعليمية التابعة لكل لجنة، والتواصل الفوري مع غرفة العمليات الرئيسية حال حدوث أي طارئ أو معوقات قد تؤثر على سير الامتحانات.

عقد الاجتماع بحضور مدير عام التعليم العام إيمان عبد العال، مدير عام الشئون التنفيذية هشام عبد الستار، مديري الإدارات التعليمية، وقيادات من تعليم الأقصر.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاستعدادات المكثفة التي تجريها مديرية التربية والتعليم بالأقصر لضمان انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في أجواء منظمة وآمنة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.