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بالصور- إقبال على المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة ببورسعيد

11:52 ص الأربعاء 28 مايو 2025
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    إقبال على المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة ببورسعيد
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    إقبال على المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة ببورسعيد
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بورسعيد - طارق الرفاعي:


شهدت المراجعات النهائية المجانية لطلاب الثانوية العامة في محافظة بورسعيد، إقبالا كثيفا، صباح اليوم الأربعاء، من الطلاب على المدرسة التي خصصتها مديرية التربية والتعليم للمراجعة.


أكد طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، على أن طلاب الشهادة الثانوية العامة ببورسعيد توافدوا بكثافة، لحضور المراجعات النهائية المجانية التي ينظمها تعليم بورسعيد، والتي تأتي لخدمة طلاب الشهادة الثانوية العامة بالمجان، بالشعب العلمية والأدبية من خلال محاضرات بمسرح مدرسة بورسعيد الثانوية بنات بالاضافة لخدمة البث المباشر لمن لم يتمكنوا من الحضور.


وأوضح أن المراجعات تنفذ يوميا من مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات على أيدي معلمي بورسعيد وخبراء المواد الدراسية.


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