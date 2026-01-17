أنغام تفوز بجائزة الفنانة المفضلة في حفل joy awards 2026

بعد فوزه في joy awards.. ماجد الكدواني: فخور إني بمثل مصر على أرض هذا البلد

كتبت- منى الموجي:

فازت النجمة الكبيرة أنغام بجائزة الفنانة المفضلة في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه - joy awards 2026، الذي أقيم مساء السبت 17 يناير، في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتحدثت أنغام بتأثر، معبرة عن سعادتها "شكرا أنا مش محضرة حاجة خالص، متشكرة جدا، الجائزة السنة دي ليها طعم مختلف خالص، يمكن عشان حاسة اني رجعت أبقى معاكم مرة تانية -في إشارة لفترة مرضها- شكرا لكل من صوّت لي، وأنهم خلوني معاكم النهاردة، واستلم جائزة محترمة زي دي".

وتابعت موجهة كلمتها للحضور في القاعة "شكرا ليكم وعمري ما هنسى اللي عملتوه معايا، متلخبطة لأن مشاعري ملخبطة، الجايزة ليها طعم عظيم، اسمحولي هذا التكريم لا استحقه لوحدي، هناك مبدعين كبار وراء الأغاني اللي بقدمها بصوتي، بشكر كل شاعر وكل ملحن وموزع.. شكرا المملكة العربية السعودية دايما وشكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ".