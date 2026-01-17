إعلان

أنغام تفوز بجائزة الفنانة المفضلة في حفل joy awards 2026

كتب : مصراوي

11:45 م 17/01/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    أنغام تفوز بجائزة الفنانة المفضلة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منى الموجي:

فازت النجمة الكبيرة أنغام بجائزة الفنانة المفضلة في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه - joy awards 2026، الذي أقيم مساء السبت 17 يناير، في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتحدثت أنغام بتأثر، معبرة عن سعادتها "شكرا أنا مش محضرة حاجة خالص، متشكرة جدا، الجائزة السنة دي ليها طعم مختلف خالص، يمكن عشان حاسة اني رجعت أبقى معاكم مرة تانية -في إشارة لفترة مرضها- شكرا لكل من صوّت لي، وأنهم خلوني معاكم النهاردة، واستلم جائزة محترمة زي دي".

وتابعت موجهة كلمتها للحضور في القاعة "شكرا ليكم وعمري ما هنسى اللي عملتوه معايا، متلخبطة لأن مشاعري ملخبطة، الجايزة ليها طعم عظيم، اسمحولي هذا التكريم لا استحقه لوحدي، هناك مبدعين كبار وراء الأغاني اللي بقدمها بصوتي، بشكر كل شاعر وكل ملحن وموزع.. شكرا المملكة العربية السعودية دايما وشكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ".

أنغام Joy Awards جائزة الفنانة المفضلة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد تعادل أرسنال وهزيمة مانشستر سيتي.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026
رياضة عربية وعالمية

بعد تعادل أرسنال وهزيمة مانشستر سيتي.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026
التضامن تكشف تفاصيل واقعة تعرض أطفال بدار رعاية للاستغلال الجنسي
أخبار مصر

التضامن تكشف تفاصيل واقعة تعرض أطفال بدار رعاية للاستغلال الجنسي
أستاذ طب شرعي: العنف يولد عنفًا.. تعنيف الأطفال قد يسبب نزيفًا بالمخ وينتهي
أخبار مصر

أستاذ طب شرعي: العنف يولد عنفًا.. تعنيف الأطفال قد يسبب نزيفًا بالمخ وينتهي
مصدر بـ"التنظيم والإدارة" ينفي فتح الاستعلام عن نتيجة مسابقة 2000 معلم
أخبار مصر

مصدر بـ"التنظيم والإدارة" ينفي فتح الاستعلام عن نتيجة مسابقة 2000 معلم
وفاة رجل الأعمال طاهر القويري.. موعد الجنازة والعزاء -(تفاصيل)
أخبار مصر

وفاة رجل الأعمال طاهر القويري.. موعد الجنازة والعزاء -(تفاصيل)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد: استقرار نسبي للطقس وانخفاض حاد في الحرارة ليلاً يصل إلى 7 درجات
بينهم السيسي.. من هم الرؤساء الذين دعاهم ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" بغزة؟
سد النهضة.. هل ستنجح الوساطة الأمريكية في حل الأزمة بعد فشلها في 2020؟
- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي