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جثة و12 مصابا في حادث مروع بأسيوط

11:40 ص الأربعاء 28 مايو 2025

جانب من الحادث

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أسيوط ـ محمود عجمي:


لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 12 آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بمركز القوصية بمحافظة أسيوط.


تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث ووجود حالة وفاة ومصابين.


انتقلت سيارات الإسعاف وضباط المباحث إلى مكان الحادث، حيث تبين انقلاب سيارة ميكروباص رقم " 6729 ف ط ا"، نتيجة السرعة الزائدة مما أسفر عن مصرع "محمد.ا.ع" 25 عامًا، جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي؛ فيما أصيب "فتحى .ع .م" 56 عامًا، سائق السيارة، و"إسماعيل.ع.م" 55 عامًا، و"نجوى.س.ع" 25 عامًا، و"عبد الرحمن.ع.ع" 21 عامًا، و"بسام.ي.ح" 21 عامًا.


كما أصيب "محمد.ع.م" 15 عامًا، و"أحمد.ع.ع" 19 عامًا، و"غزالة.ع.س" 50 عامًا، و"ناديه.م.ع" 42عامًا، و"عبد الراضى.س.م" 50 عامًا، و"عيسى.م.ت" 43 عامًا، و"محمد.ع.م"15 عامًا، و"إيهاب.م.س" 25 عامًا، وجميعهم من قرية عرب أبوكريم بمركز ديروط.


جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى القوصية المركزي. حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.

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