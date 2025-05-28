

المنوفية- أحمد الباهي:

لقى شابيّن مصرعهما، بينما أصيب 19 شابا وفتاة آخرين على طريق "السادات- الخطاطبة" بمحافظة المنوفية، جراء انقلاب سيارة نقل يستقلها عدد من العمالة اليومية كانوا في طريقهم للعمل من مركز أشمون إلى مركز السادات.

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بانقلاب سيارة نقل على طريق "السادات الخطاطبة"، يستقلها عدد من العمالة اليومية.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، إذ تبين أن الحادث أسفر عن مصرع شابيّن وإصابة 19 آخرين، ونقلوا جميعًا إلى مستشفى السادات العام، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشف مصدر طبي مسؤول لموقع مصراوي، أن حالتي الوفيات هم "محمد.ح.م.أ" و"رشاد.م.أ"، مؤكدًا أن أغلب المصابين لم تتجاوز أعمارهم التسعة عشر عامًا وبينهم أطفال، وتنوعت الإصابات بين خطيرة ومتوسطة وخطيرة، وجارٍ تقديم الرعاية الطبية لهم.