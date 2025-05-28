تدير مركز تجميل.. ضبط سيدة تنتحل صفة طبيبة جلدية بكفر الشيخ- صور



كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، ضبط سيدة تنتحل صفة طبيبة أمراض جلدية، وإدارتها مركز تجميل "بيوتي سنتر" في نطاق مدينة فوه.

جاء ذلك خلال حملة نفذتها إدارة العلاج الحر بالمديرية على المنشآت الطبية في مركز ومدينة فوه، في إطار خطة المديرية الشاملة للقضاء على الكيانات الطبية غير المرخصة التي تعمل خارج إطار القانون.

وتبين خلال الحملة التي نفذتها إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، أن مركز التجميل المذكور يمارس إجراءات طبية جلدية بدون ترخيص، ويحتوي على أجهزة طبية تُستخدم في تلك الإجراءات.

كما نجحت الحملة خلال عملها في مركز ومدينة فوه ضبط مركز غير مسجل للطب البديل والحجامة، وتبين وجود العديد من المخالفات الجسيمة التي تُشكل خطرًا مباشرًا على حياة المواطنين بسبب ممارسات طبية غير قانونية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء المخالفين تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة.