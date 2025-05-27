الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة طالب بالإعدام شنقًا وعامل بالسجن المؤبد، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة، بتهمة القتل العمد والسرقة.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال زغلول البغدادي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار إيهاب سلامة شاهين، والمستشار عمر أحمد فتحي، والمستشار محمد جميل خلف الله، والمستشار أسامة محمد زبيب، وكيل النائب العام، وسكرتير المحكمة مينا مجدي.

ترجع وقائع القضية رقم 32690 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد قتل شاب على يد شخصين بغرض السرقة

وكشفت التحقيقات مقتل المدعو "أ.ف.ف" على يد كل من "ع.م.ع" طالب و"ع.م.ع" عامل، بقصد سرقة أمواله ومتعلقاته الشخصية كرها عنه أثناء تواجدهما أعلى سطح أحد المساجد.

وبحسب أوراق القضية، شاهد المتهمان أثناء تواجدهما أعلى مسجد بمنطقة الرمل المجني عليه يتحدث في هاتفه المحمول، فاختمر في ذهنهما سويًا قتل المجني عليه وسرقة هاتفه المحمول ومتعلقاته.

وأعدا المتهمان حجر كبير الحجم ووضعاها على حافة سطح المسجد وانتظرا حتى جلس المجني عليه ملاصقًا للجدار الخاص بالمسجد مستندًا على ظهره فحمل المتهم الأول الحجارة وأسقطها على رأس المجني عليه ما أدى لوفاته.

واستكمل الجاني وشريكه مخططهما الإجرامي ونزلا لمكان تواجد جثمان المجني عليه فوجداه غارقًا في دمائه واستوليا على الهاتف المحمول وأمواله واقتسماها فيما بينهما وبطاقة الرقم القومي خاصته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.