ضبط 1.5 طن لبن فرز فاسد في بني سويف (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

نظم فريق مراقبة الأغذية في مديرية صحة بني سويف، بالتعاون مع مديرية التموين، حملة مكبرة على عدد من المنشآت التجارية، لضبط الوضع في مجال تداول السلع، ومواجهة كل صور التلاعب.

وقد تمكنت الحملة من ضبط 1.5 طن لبن فرز فاسد، وغير صالح للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن 300 كيس عصير مجهول المصدر، ولحوم مذبوحة خارج المجازر الرسمية

كما حررت الحملة عددًا من المحاضر تنوع ما بين عدم استيفاء بعض المنشآت الغذائية التي جرى المرور عليها للاشتراطات الصحية، وعدم حمل شهادات صحية.

تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.