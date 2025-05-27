وزير الري ومحافظ الدقهلية يتابعان حالة الترع والكباري -صور

الدقهلية - رامي محمود:

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، عددًا من المنشآت والكباري علي الترع للوقوف علي حالتها الإنشائية وأعمال التطهير لضمان وصول مياه الري إلى نهايات الترع.

بدأت الجولة بتفقد الحالة الإنشائية لفم ترعة المنصورية بميت غمر ـ والحالة الإنشائية لكوبري ترعة البراري بقرية كفر عوض بمركز أجا - حالة ترعة بحر طناح وترعة ميت سويد وترعة الذوات بمركز بني عبيد ودكرنس - حالة ترعة بحر أبو الأخضر بمنية النصر - حالة ترعة البحر الصغير بالمنزله) .

وشدد وزير الري علي تقديم كافة أوجه الدعم لمحافظة الدقهلية وتذليل جميع المعوقات التي تواجه التي تقوم بتنفيذها والعمل علي حل جميع مشاكل المواطنين المتعلقة بالري داخل المحافظة .

وطالب الدكتور هاني سويلم من اللواء طارق مرزوق إصدار توجيهاته لمديرية الزراعة بتطهير المساقي الخاصة من خلال التنسيق مع المزارعين لضمان وصول مياه الري إلى جميع الأراضي الواقعة علي المساقي الخاصة ، مشيراً إلي أن هذه المساقي لا تتبع وزارة الري وليست مدرجة ضمن أعمال تطهيرات الترع التابعة للوزارة.

من جانبه قال محافظ الدقهلية أن هناك تعاون مشترك وبناء مع وزارة الري في تنفيذ العديد من المشروعات التي تخدم المواطنين والعمل علي جميع المشاكل وإزالة المعوقات التي تواجه المواطنين والمزارعين. وطالب " مرزوق " بإعداد تصور ومقترح بالتعاون بين وزارة الري ووزارة النقل لحل المشكلة المرورية لميزانية ميت فارس من خلال تغطية أجزاء من الترع وإنشاء كباري لرفع المعاناة عن المواطنين .

وثمن محافظ الدقهلية جهود وزير الري في تذليل كافة العقبات المتعلقة بالمشروعات التي تنفذها المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم للمحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس كمال القلماوي وكيل وزارة الري بالدقهلية، وعدد من قيادات الوزارة، ومحمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة أجا ، وهاني أحمد رئيس مركز ومدينة بني عبيد.