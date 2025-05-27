الشرقية تتخطى نصف مليون طن قمح والمحافظ يؤكد أهمية المحصول الاستراتيجي

الشرقية - ياسمين عزت:

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي، حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية .

ومن جانبه، أوضح المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين أن ما تم توريده بالأمس من الأقماح بلغ 2345 طن و 201 كيلو، ليصل إجمالي الكميات الموردة حتى تاريخه 576833 طن و 333 كيلو جرام إلي مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

وكشف عن تحرير محضر تسليم القمح، موضحاً به اسم السائق، رقم السيارة، الوزن، ودرجة النظافة ويتم التوقيع عليه من أمين شونة مركز التجميع والمستلم مندوب الموقع التخزيني المنقول إليه القمح والسائق المفوض من الجهة التي يتم النقل والتخزين بها واللجنة المشكلة وكذلك إذن صرف الكميات المنصرفة ودرجة النظافة.

وأضاف المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة، أن الحقول الإرشادية التابعة لمشروع ترشيد استخدام المياه فى الأنشطة الزراعية تبلغ 429 فدان فى 47 تجميعة بمراكز الزقازيق، القنايات وههيا ، الابراهيمية، أبو حماد، ديرب نجم والحسينية وكفر صقر، موضحاً الأصناف الموصى بزراعتها فى الوجه البحرى تبعاً للسياسة الصنفية لمحصول القمح من قسم بحوث القمح ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية هي: مصر 3 ، مصر 4 ، سخا 95 ، جيزة 171 ، سدس 14، سدس 15، سخا 96، حيث تعتبر تلك الأصناف ذات انتاجية عالية ومقاومة للأمراض والآفات وخاصة الأصداء.