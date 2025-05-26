الإعدام لفلاح قتل طفلته الرضيعة لاستعطاف دائنيه في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، بالإعدام شنقًا لفلاح بعد إدانته بقتل طفلته الرضيعة عمدًا، في جريمة صادمة وقعت بقرية العزية التابعة لمركز منفلوط، وذلك بدافع استعطاف أهالي القرية وتأجيل مطالباتهم المالية له.

صدر الحكم بإجماع آراء هيئة المحكمة، برئاسة المستشار محمد حسام حمزة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد المعز محمد بكري الرئيس بالمحكمة و معاذ محمود حسن نائب رئيس المحكمة وأمانة سر بخيت شحاتة وطارق فارس.

وتعود تفاصيل القضية رقم 11930 لسنة 2024 جنايات منفلوط، إلى رصد منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بتغيب الطفلة "ميرا. ح. ر"، البالغة من العمر عامًا وسبعة أشهر، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى استدعاء والدها، الذي أبلغ بأن ابنته اختفت أثناء لهوها أمام المنزل.

وبعد انتقال فريق من مباحث مركز منفلوط إلى موقع البلاغ، وبتفريغ كاميرات المراقبة وفحص خط سير الطفلة، تبين وجود تناقضات في أقوال الأب؛ وكشفت تحريات معاون المباحث، أن الأب اصطحب طفلته في "توك توك" إلى منطقة زراعية مجاورة، حيث طلب من السائق المغادرة.

وبمواجهته، أقر المتهم ويدعى "حارس. ر. ل" بارتكاب الجريمة، موضحًا أنه كان يمر بضائقة مالية شديدة، وأنه قرر التخلص من طفلته لاستدرار تعاطف الأهالي والدائنين، على أمل تأجيل مطالباتهم، وأكد في اعترافاته أنه ألقى بالطفلة في مصرف مياه بمنطقة أبو صير.