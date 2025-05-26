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مغادرة 1289 حاجًا في الفوج الثامن عبر ميناء نويبع

07:03 م الإثنين 26 مايو 2025
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  • عرض 3 صورة
    الحجاج في ميناء نويبع
  • عرض 3 صورة
    الحجاج في ميناء نويبع
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السويس – حسام الدين أحمد:

غادر 1289 حاجًا، اليوم الإثنين، ميناء نويبع متجهين إلى ميناء العقبة الأردني، ضمن الفوج الثامن من أفواج موسم الحج البري، الذي انطلق قبل عشرة أيام تقريبًا.

وجرى نقل الحجاج عبر العبارتين "أيلا" و"سيناء" برفقة 30 حافلة تقل كل منها 50 راكبًا، حيث يستكملون رحلتهم برًّا من الأراضي الأردنية إلى المملكة العربية السعودية.

وارتفع عدد الحجاج المغادرين عبر الميناء منذ بداية الموسم إلى 3,774 حاجًا، على متن 89 حافلة، وسط متابعة ميدانية مكثفة من الجهات المختصة داخل الميناء.

وتأتي هذه التحركات في إطار تنفيذ توجيهات اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، الذي شدد على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتسهيل إجراءات السفر وتوفير أقصى درجات الراحة والرعاية لضيوف الرحمن، بما يعكس صورة مشرفة لمصر خلال موسم الحج.

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الحجاج أفواج الحج ميناء نويبع
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