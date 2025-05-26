السيطرة على حريق اندلع في 6 منازل بالشرقية

الشرقية – ياسمين عزت:

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الشرقية، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق ضخم اندلع في 6 منازل بقرية شفيق التابعة لمركز منيا القمح، دون تسجيل إصابات بشرية.

وأفادت مديرية أمن الشرقية بأن غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق في أحد منازل القرية، قبل أن تمتد النيران إلى 5 منازل مجاورة. وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية، ودفعت الحماية المدنية بثلاث سيارات إطفاء، ونجحت في احتواء الحريق ومنع امتداده لمنازل أخرى.

كما جرى الدفع بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث تحسبًا لأي طارئ، فيما اقتصرت الخسائر على احتراق بعض المحتويات داخل الشون الملحقة بالمنازل دون وقوع إصابات أو وفيات.

وتم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم 4411 إداري مركز منيا القمح، وتولت النيابة العامة التحقيق لكشف أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر.