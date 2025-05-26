"تعالى وأديكي شيكولاتة".. اتهام مسن بهتك عرض طفلة فى شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اتهمت والدة طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، رجل مسن بهتك عرض ابنتها داخل إحدى محلات العطارة الذي يعمل بها فى منطقة شبرا الخيمة، بعد أن استدراجها بقطعة شيكولاتة، وجرى ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطاراً من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمه، يفيد فيه بورود بلاغاً من "زينب م س" بقيام "أحمد ح أ" 55 سنة عامل بمحل عطارة ومقيم بشارع حسن الوكيل بمدينة الحرية بدائرة القسم، بهتك عرض ابنتها الطفلة "جنا م خ" ذات الـ10 سنوات ومقيمة ببطن الجبل بشبرا الخيمه، وذلك عدة مرات.

ومن خلال التحقيقات، تبين أن الطفلة منذ أسبوع مضى، كانت بالشارع ذاهبة لوالدها، وقام المتهم باستدراجها بقطعة شيكولاتة داخل المحل الذي يعمل به، وقام بخلع ملابسها والتعدى عليها وهتك عرضها، وكرر جريمته عدة مرات علي مدار أسبوع، وهذا ما جعل الطفلة بحالة من الخوف والبكاء الدائم وعدم رغبتها في النزول من المنزل، حتى لاحظت خالتها حالتها وبالتحدث معها قامت اعترفت بما حدث لها.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة المقدم مصطفى دياب، ومعاونية، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، جرى ضبط المتهم بالواقعة، وبمواجهته أنكر ارتكابه الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له في المعاد، وعرض الطفلة علي الطب الشرعي.