صحة جنوب سيناء تعلن الطوارئ القصوى تزامنا مع عيد الأضحى

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى تزامناً مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء بضرورة تكثيف المرور على المنشآت الصحية التابعة للمديرية لضمان تقديم خدمة طبية آمنة لكافة مواطني المحافظة والقادمين إليها.

وقال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، إن فريق الإشراف بإدارة الأمراض المعدية "التطعيمات، مكاتب الصحة" بالمديرية قام بالمرور على مكاتب صحة "طور سيناء، سانت كاترين، وادى فيران، دهب، نويبع" ، لمتابعة سلسلة التبريد، والتأكد من توافر كافة الطعوم والأمصال، إضافة إلى متابعة تسجيل درجات الحرارة والطعوم المستهلكة.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن فريق الإشراف قام بمتابعة تسجيل حالات المواليد والوفيات ومتابعة نسبة التطعيم لكافة الأطفال خلال فترة التطعيمات الإجبارية، وكذلك متابعة الأطفال المتخلفين ومتابعة الموقف التطعيمي الخاص بهم، ومتابعة توافر التطعيمات والأمصال اللازمة لحالات العقر.

وأكد أنه جرى توزيع أرصدة التطعيمات والأمصال على مراكز تطعيم المعقورين، والتأكيد على كافة الاعمال الوقائية بتلك المكاتب.

وأشار إلى أنه جرى متابعة أعمال تطعيم المسافرين بمكاتب التطعيم الدولية، ومتابعة تطعيم المسافرين إلى الخارج، وتسجيل جرعاتهم تزامناً مع انطلاق موسم الحج، والتأكيد على متابعة تسجيل كافة حالات الحجاج المسافرين لمتابعتهم فور عودتهم.