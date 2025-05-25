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إزالة 32 تعدّيًا على أملاك دولة بالقصاصين ضمن الموجة 26 (صور)

11:11 م الأحد 25 مايو 2025
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  • عرض 4 صورة
    إزالة التعديات على أملاك الدولة
  • عرض 4 صورة
    إزالة التعديات على أملاك الدولة
  • عرض 4 صورة
    إزالة التعديات على أملاك الدولة
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الإسماعيلية – أميرة يوسف:

شهد مركز ومدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، تنفيذ قرارات إزالة لـ32 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 26، والتي انطلقت في 10 مايو وتستمر حتى نهاية الشهر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التصدي الحازم لكافة أشكال التعديات، ووفقًا لتكليفات وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض.

أسفرت الحملة عن إزالة 24 حالة بناء مخالف على أراضٍ زراعية بمساحة إجمالية بلغت 10 قراريط و11 سهمًا، إلى جانب إزالة 8 حالات متغيرات غير قانونية بمساحة 600 متر مربع. ونُفذت الحملة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات الدفاع، الداخلية، الزراعة، والري، وجهات الولاية المختصة.

شارك في تنفيذ الإزالات السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، ورئيس ونائب رئيس مركز ومدينة القصاصين، إلى جانب قوات إنفاذ القانون.

وأكد اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، على ضرورة الالتزام الصارم بالجدول الزمني المقرر لأعمال الإزالة، مع استمرار التنسيق بين الأجهزة المحلية وجهات الولاية المختلفة، لضمان التعامل الفوري مع أية تعديات جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لمنع تكرارها.

تُنفذ أعمال الموجة 26 على ثلاث مراحل متتالية: المرحلة الأولى من 10 حتى 30 مايو، تليها المرحلة الثانية من 7 حتى 27 يونيو، ثم المرحلة الثالثة من 5 حتى 25 يوليو 2025.

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إزالة التعديات أملاك الدولة القصاصين
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