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مصرع شخص في حريق شقة سكنية ببنها

04:22 م الأحد 25 مايو 2025

حريق - ارشيفية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شخص مصرعه في حريق شقة سكنية بالطابق السابع داخل عقار مكون من 13 طابق ببنها، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة كفر الجزار بمدينة بنها ووجود جثة.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من المعاينة والتحريات الأولية مصرع شخص في حريق شقة سكنية بالطابق السابع داخل عقار مكون من 13 طابق بمنطقة كفر الجزار بمدينة بنها.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية لنقل الجثة إلى المستشفى والسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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