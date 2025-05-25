حريق محدود في مستشفى دار السلام المركزي بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهد مستشفى دار السلام المركزي شرقي محافظة سوهاج، حريقا محدودا في إحدى الغرف الإدارية، والتي لم تؤثر على سير العمل بالمستشفى.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بنشوب حريق في مستشفى دار السلام المركزي.

تبين من التحريات الأولية نشوب حريق محدود في غرفة تستغل مكتب إداري بالمستشفى، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر أو إصابات بشرية بأحد، ولم يؤثر الحريق على سير العمل بالمستشفى.

وتمثلت التلفيات في احتراق محتويات الغرفة من الأوراق، وأفاد مصدر مسئول بمديرية الصحة بسوهاج أن الأوراق التي التهمتها النيران عبارة عن أوراق وملفات قديمة، كانت متواجدة بالمكان.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.