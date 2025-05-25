ظهور عظام الجمجمة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لضحايا سفاح المعمورة

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

كشف تقارير الطب الشرعي على جثامين ورفات ضحايا المحامي نصر الدين السيد، المعروف إعلاميًا بـ "سفاح المعمورة" عن مفاجآت وتفاصيل مروعة وصادمة، في الواقعة التي هزت الإسكندرية.

وأفاد تقرير الطب الشرعي والكشف الطبي على جثة المجني عليه الأول "م.أ.م" أنها لذكر في طور التعفن والتحلل الرمي الشديد المنتشر لها تلونات رمية داكنة وتآكل الجلد والأنسجة الرخوة في عدد من المواضع وظهور معظم عظام الجثة.

وتبين أن ملابس المجني عليه بها مجموعة من القطع مستوية الجواف بأبعاد مختلفة وتلوثات حمراء اللون ومناطق أكثر دكانه عما يقابلها بمنطقة أعلى الفخذ الأيسر وبزوغ عظمة الفخذ الأيسر، ووحشية الفخذ الأيسر بأبعاد حوالي 5×10 سم يرجح حدوث إصابة جرحية قطعية غائرة في تلك المنطقة، وحدوث تهتك في الأوعية الدموية الرئيسية ونزيف دموي جسيم يؤدي إلى الوفاة.

وبفحص جثمان المجني عليها الثانية زوجته "م.ف.ث" تبين أنها لأنثى في طور التعفن الرمي المنتشر بها هيئة اسوداد الجلد وتفلز بشرة الجلد وتحلل وتآكل معظم الأنسجة الرخوة للوجه والرأس بحيث تظهر عظام الجمجمة.

وتبين جحوط وبروز العين اليمني وكونها مفتوحة بينما اليسرى مغلقة ووجود مناطق دكانه بمقدم يمين العنق دون معالم حيوية، فضلًا عن وجود كسر حوالي 2/1 سم بالجزء الأيمن من المعظم اللامي والتي تنشأ نتيجة الضغط الشديد المتواصل في تلك المناطق بجسم راض أيا كان نوعه ما يؤكد اخنق.

وكشف تقرير الطب الشرعي للضحية الثالثة "ت.ع.ر.م" أنها لأنثى في حالة تعفن رمي منتشر ووجود أماكن داكنة عما يحاورها الأنسجة الرخوة المحيطة بتجويفي الفم والأنف واتضح خلو منطقة البطن والصدر والحوض مما يشير لوجود طعنات بها.

وأوضح التقرير أن مثل هذه الإصابات تنشأ نتيجة الضغط على مناطق بجسم رضي أيا كان نوعه، ووجود إصابة على هيئة دكانه الأنسجة الرخوة الموجودة حول فتحتي الأنف والفم ما يشير إلى وجود ضغط يؤدي إلى سد المسالك التنفسية الخارجية ما ينتج عنها الوفاة.

وتنظر الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهم بارتكاب 3 وقائع قتل عمد مع سبق الإصرار، مقترنة بالخطف بطريقَي التحايل والإكراه والسرقة، وذلك في القضية التي حملت رقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين، والمستشار محمد لبيب دميس، والمستشار عبد العاطي ابراهيم صالح، وحسن محمد حسن سكرتير المحكمة.

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