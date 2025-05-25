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غرق فى الترعة.. مصرع طالب إعدادي بقنا

01:07 م الأحد 25 مايو 2025

غريق - واقعة غرق

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي طالب إعدادي مصرعه، اليوم الأحد، غرقًا خلال الاستحمام داخل ترعة بجوار كمين البياضية، قرية الجبلاو مركز قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع طالب غرقًا خلال الاستحمام داخل ترعة بجوار كمين البياضية مركز قنا.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتم انتشال جثمانه ف.ج، 14 سنة من مدينة العمال بندر قنا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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