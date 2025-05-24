الجدعنة عنوانهم.. أهالي المنوفية يتكاتفون مع شاب مغترب احترق مطعمه

المنوفية – أحمد الباهي:

في لفتة إنسانية تعكس أسمى معاني التكاتف، ضرب أهالي مدينة تلا بمحافظة المنوفية أروع الأمثلة في الوقوف بجانب المحتاج، بعدما التهم حريق مفاجئ مطعمًا صغيرًا يملكه شاب مغترب جاء من مركز طنطا بمحافظة الغربية بحثًا عن رزقه.

شب الحريق مساء أمس الجمعة نتيجة ماس كهربائي، تاركًا كل ما يملك صاحب المطعم "كوم تراب".

لم تمضِ ساعات قليلة على الحادث، حتى سارع نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بإطلاق حملة تبرعات واسعة لإعادة تجهيز المطعم، وسرعان ما انهالت المبالغ لدعم الشاب، حتى من شباب مدينة تلا المقيمين في مدن إيطاليا المختلفة، مؤكدين بذلك على روح التآزر التي تجمع أبناء الوطن.

عن الحادث، يقول محمود تراس، صاحب المطعم،: "إن الدنيا أظلمت في وجهه فور انتهاء الحريق ورؤية تجهيزاته محولة إلى رماد، لكن سرعان ما تبدل هذا الشعور باليأس إلى أمل كبير حين فوجئ بانتشار صور المحل على "فيسبوك".

وتواصل العديد من الشباب معه عارضين التبرع له، ورغم رفضه المبدئي، إلا أن إصرار الأهالي على دعمه ووقوفهم بجانبه كونه شابًا يسعى على رزقه ومغتربًا، جعله يتقبل هذه المساعدة الكريمة.

وأكد تراس لـ"مصراوي"، أن العمل جارٍ الآن على صيانة وإعادة تجهيز المحل، مشيرًا إلى أن المبلغ الذي وصل إليه يكفي لإعادة العمل بالمطعم خلال أيام قليلة، معربًا عن شكره وامتنانه العميق لكل من دعا له أو سانده بأي شكل، ومؤكدًا أن هذا ليس بجديد على أهل المنوفية الكرام.