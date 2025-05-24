بـ 9 إجراءات.. تموين الأقصر تعلن خطة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى

الأقصر- محمد محروس:

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، وتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بهدف تحقيق الأمن الغذائي ومتابعة الحالة التموينية بالمحافظة خلال فترة العيد.

وتشمل الخطة المرور على المخابز البلدية والسياحية، والبدالين التموينيين، ومشروع جمعيتي، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات تموين السيارات، والأسواق، للتأكد من توافر السلع الغذائية وغير الغذائية، والمواد البترولية، والبوتاجاز، بالأسعار المناسبة، ومدى مطابقتها للمواصفات والجودة، والإعلان عن أسعارها.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، أن الخطة تتضمن ما يلي:

أولًا: استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات، لاستقبال البلاغات أو الشكاوى والعمل على حلها فورًا.

ثانيًا: المتابعة والرقابة على توافر السلع واللحوم، من خلال المرور على فروع الشركة المصرية، والأسواق، والمحلات، والمجمعات الاستهلاكية، للتأكد من توافر السلع وجودتها وصلاحيتها وأسعارها، وتكثيف الحملات التموينية لضبط الحالة التموينية.

ثالثًا: توفير الخبز البلدي المدعم خلال أيام العيد، مع استمرار عمل المخابز والمطاحن، ومنح إجازات بنسبة لا تزيد عن 18% من إجمالي المخابز، واستمرار عمل مستودعات الدقيق لضمان توفيره بالبطاقات التموينية، والتأكد من توفير الدقيق استخراج 87.5% بانتظام، ووجود أرصدة كافية بالمخابز والمطاحن.

رابعًا: متابعة توافر البوتاجاز والسولار والبنزين، واستمرار عمل محطات الوقود، وتشكيل مجموعات عمل للمرور على محطات التعبئة، مع التأكد من تعميم ملصق بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، والذي يتضمن الرقم الساخن 16528، والموقع الإلكتروني من هنا

البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

أَنشئت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 لتختص بتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا، ويمتد نطاق عملها بجميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات ... من هنا ، والتطبيق الإلكتروني، ورمز QR الخاص بالمنظومة.

خامسًا: التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة لتوفير السلع التموينية الأساسية مثل السكر، والزيت، والمكرونة، لضمان حصول المواطنين على مقرراتهم قبل وأثناء أيام العيد، واستمرار عمل البدالين ومشروع جمعيتي خلال الإجازة.

سادسًا: وصول الدفعة الأولى من خراف الأضاحي الحية والمجمدة، حيث تم توفير 11 خروفًا حيًا بسعر 225 جنيهًا للكيلو قائم، و35 خروفًا مجمدًا بسعر 390 جنيهًا للكيلو، بفروع الشركة المصرية بالأقصر وشادر الخراف الحية المقام بجوار هايبر الشركة قرب مزلقان القراريش.

سابعًا: تكثيف الحملات على الأسواق بمختلف أنواعها، للتأكد من توافر الخضر والفاكهة وسلامتها، والتزام التجار بالأسعار المعلنة، وفقًا للقرار 330 لسنة 2017 وتعديلاته.

ثامنًا: استئناف عمل لجان استلام وفرز القمح المحلي في مواقع التخزين بأرمنت وإسنا ومطحن الاتحاد بالأقصر في ثالث أيام العيد، حيث تم توريد 17552.011 طن قمح بنسبة 52% من السعة التخزينية، بالإضافة إلى 220.615 طن تقاوي تم توريدها من خارج المحافظة، منذ بدء الموسم في 15 أبريل حتى 23 مايو 2025.

تاسعًا: استمرار افتتاح أسواق اليوم الواحد في القرى والمناطق النائية، ضمن المرحلة الثانية، من خلال القوافل المتنقلة التي توفر مجموعة متنوعة من السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 30%، مما يتيح للمواطنين فرصة شراء احتياجاتهم بأسعار مناسبة وجودة عالية.