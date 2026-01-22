إعلان

ماكرون: الضغط الأوروبي أجبر ترامب على التراجع عن السيطرة على جرينلاند

كتب : مصراوي

09:59 م 22/01/2026

إيمانويل ماكرون

(أ ب)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الضغط الأوروبي أجبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التراجع عن تهديداته بالسيطرة على جرينلاند، فيما اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي لرسم مسار جديد للعلاقات عبر الأطلسي.

وقال ماكرون للصحفيين لدى وصوله إلى بروكسل اليوم الخميس، لحضور قمة طارئة في بروكسل: "يمكن لأوروبا أن تجعل نفسها تحظى بالاحترام، وهذا أمر جيد للغاية. عندما نستخدم الأدوات المتاحة لنا نحظى بالاحترام، وهذا ما حدث الأسبوع الجاري".

وفي عشية اجتماع للاتحاد الأوروبي، تراجع ترامب بشكل جذري عن إصراره على "الاستحواذ" على جرينلاند، وهي منطقة تابعة للدنمارك وتحظى بحكم شبه ذاتي. وقال للمرة الأولى إنه لن يستخدم القوة للسيطرة على الجزيرة، كما ألغى ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية على الدول الأوروبية الداعمة للدنمارك.

وشكلت أدوات الاتحاد الأوروبي إرسالا غير عنيف لعشرات من العسكريين إلى جرينلاند في مهمة استطلاعية للإعداد لتدريبات مستقبلية وإرسال رسالة إلى ترامب مفادها أن أوروبا تعتني بالأمن، وهو السبب المعلن للرئيس الأمريكي للرغبة في السيطرة على الجزيرة الغنية بالمعادن.

ماكرون الرئيس الفرنسي ترامب جرينلاند الاتحاد الأوروبي

