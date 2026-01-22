إعلان

محلل سياسي: "مجلس السلام" يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي

كتب : حسن مرسي

10:03 م 22/01/2026

الدكتور عبدالمهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني

قال المحلل السياسي الفلسطيني عبدالمهدي مطاوع، إن تشكيل مجلس السلام الدولي يمثل نقلة نوعية في المساعي الدولية لإنهاء الصراع في غزة.

وأضاف "مطاوع"، خلال مداخلة ببرنامج "اليوم" عبر قناة "دي إم سي"، أن مجلس السلام خطوة استراتيجية مهمة لاختبار قدرة المجتمع الدولي على تحويل التعهدات إلى إنجازات ملموسة على الأرض.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى إرساء منظومة دولية جديدة للتعامل مع القضية الفلسطينية، موضحًا أنها تتزامن مع رؤى مثل خطة كوشنر "شروق الشمس"، حيث ينتقل التركيز من مرحلة وقف إطلاق النار إلى مرحلة أعمق تشمل إعادة إعمار شاملة للقطاع وبناء مؤسسات حوكمة مستدامة.

وحذر المحلل السياسي، من وجود عقبات كبيرة، أبرزها الحكومة الإسرائيلية "اليمينية المتطرفة" التي ترفض تقديم أي تنازلات سياسية أو إنهاء الاحتلال، مؤكدًا أن التحدي لا يقتصر على الجانب الإسرائيلي فحسب، بل يتطلب إرادة فلسطينية قوية لتجاوز الانقسام الداخلي وتضارب المصادر المتعدد على مدار السنوات الماضية.

وأوضح "مطاوع"، أن الاختبار الحقيقي يكمن في قدرة الجهود الدولية على العمل في ظل سيطرة إسرائيلية كاملة على المعابر والموارد، مشددًا على أن النجاح يعتمد على تحويل الدعم الدولي إلى إجراءات عملية تنهي معاناة الفلسطينيين وتؤسس لدولة مستقلة وفقًا للشرعية الدولية، بما يخرج الوضع من دائرة الصراع إلى مرحلة البناء والتنمية.

عبدالمهدي مطاوع مجلس السلام الصراع في غزة

