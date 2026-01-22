إعلان

ترامب: مشروع جرينلاند ومجلس السلام سيكونان غير مسبوقين

كتب : مصراوي

09:56 م 22/01/2026

دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد عودته من منتدى دافوس، إن زيارته كانت تجربة رائعة، مؤكدًا أن مشروع جرينلاند الجاري تنفيذه سيكون مذهلاً بالنسبة للولايات المتحدة.

وأكد ترامب عبر منشور على منصة تروث سوشيال اليوم الخميس، أن مجلس السلام يمثل أمرًا لم يشهده العالم من قبل، مضيفًا:"الأمر مميز للغاية، والعديد من الأمور الجيدة تحدث الآن".

وفي وقت سابق، قال ترامب، إنه يعتزم التراجع عن تهديده بفرض رسوم جمركية على عدة دول أوروبية على خلفية موقفها من استحواذ الولايات المتحدة على جزيرة جرينلاند.

وأكد ترامب أن قراره يأتي بناء على توصله إلى اتفاق مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته على "إطار لاتفاق مستقبلي" بشأن الأمن في القطب الشمالي.

وأضاف الرئيس الأمريكي:"بناء على اجتماع مثمر للغاية عقدته مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، فقد شكلنا إطارا لاتفاق مستقبلي فيما يتصل بجرينلاند، وفي واقع الأمر، منطقة القطب الشمالي بأكملها".

دونالد ترامب ترامب منتدى دافوس جرينلاند مجلس السلام مجلس السلام لغزة الولايات المتحدة

