بألوان تحاكي الآثار.. "سيف" يفوز بمسابقة "سيلفي" متحف شرم الشيخ

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت إدارة متحف شرم الشيخ بجنوب سيناء، اليوم، فوز المتسابق سيف فكري محمد رشاد بمسابقة "سيلفي الألوان"، وذلك بعد أن نجحت صورته في تحقيق المعايير الفنية المطلوبة، وتميزت بالتناغم اللوني الدقيق وحسن اختيار القطع الأثرية، بجانب جمال التكوين البصري للصورة.

اعتمدت فكرة المسابقة التي أتاحتها الإدارة لجميع الفئات العمرية، على قيام كل متسابق بتنسيق لون ملابسه مع إحدى القطع الأثرية المعروضة داخل القاعات، ثم التقاط صورة "سيلفي" تبرز التناغم بين الفن والتاريخ والإبداع، وإرسالها للمشاركة، وذلك ضمن خطة المشاركة المجتمعية التي تهدف إلى تحويل المتحف لمركز حيوي يقدم برامج تعليمية وترفيهية لزيادة الوعي بالتراث وتعزيز الهوية الوطنية.