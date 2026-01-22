إعلان

بألوان تحاكي الآثار.. "سيف" يفوز بمسابقة "سيلفي" متحف شرم الشيخ

كتب : رضا السيد

08:57 م 22/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مسابقة سيلفي الألوان
  • عرض 3 صورة
    التقاط الصور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت إدارة متحف شرم الشيخ بجنوب سيناء، اليوم، فوز المتسابق سيف فكري محمد رشاد بمسابقة "سيلفي الألوان"، وذلك بعد أن نجحت صورته في تحقيق المعايير الفنية المطلوبة، وتميزت بالتناغم اللوني الدقيق وحسن اختيار القطع الأثرية، بجانب جمال التكوين البصري للصورة.

اعتمدت فكرة المسابقة التي أتاحتها الإدارة لجميع الفئات العمرية، على قيام كل متسابق بتنسيق لون ملابسه مع إحدى القطع الأثرية المعروضة داخل القاعات، ثم التقاط صورة "سيلفي" تبرز التناغم بين الفن والتاريخ والإبداع، وإرسالها للمشاركة، وذلك ضمن خطة المشاركة المجتمعية التي تهدف إلى تحويل المتحف لمركز حيوي يقدم برامج تعليمية وترفيهية لزيادة الوعي بالتراث وتعزيز الهوية الوطنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

متحف شرم الشيخ جنوب سيناء مسابقة سيلفي الألوان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد عزاء والدته.. 3 منشورات لـ رضا البحراوي باستخدام الذكاء الاصطناعي
زووم

بعد عزاء والدته.. 3 منشورات لـ رضا البحراوي باستخدام الذكاء الاصطناعي
لاستبداله بـ4 لاعبين.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل كاسيميرو
رياضة عربية وعالمية

لاستبداله بـ4 لاعبين.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل كاسيميرو

طوارئ في سوهاج.. تسرب سولار يوقف محطة "السكساكا"
أخبار المحافظات

طوارئ في سوهاج.. تسرب سولار يوقف محطة "السكساكا"
أجمل وأغلى فساتين زفاف الملكات والأميرات.. أناقة وأسعار خيالية
علاقات

أجمل وأغلى فساتين زفاف الملكات والأميرات.. أناقة وأسعار خيالية
كتب بـ3 جنيهات.. إقبال كبير على جناح سور الأزبكية بمعرض الكتاب
أخبار مصر

كتب بـ3 جنيهات.. إقبال كبير على جناح سور الأزبكية بمعرض الكتاب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"نادي تعري وعلاقة غير شرعية".. الفضائح تطارد وزيرة العمل في إدارة ترامب.. (صور)
وساطة أم مساومة؟.. خبراء يفندون دوافع تدخل ترامب في أزمة سد النهضة