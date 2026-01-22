إعلان

تغييرات بتعليم القليوبية.. "ياسر" مديرًا ومروان وأشرف وكيلين

كتب : أسامة عبدالرحمن

08:22 م 22/01/2026
  • عرض 2 صورة
    أشرف محمود

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

قرر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعيين ياسر محمود محمد محمود مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، وذلك ضمن حركة تغييرات وتنقلات موسعة شملت مديري ووكلاء المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

تضمنت الحركة الخاصة بالمحافظة تكليف قيادتين جديدتين للمعاونة في الإدارة، حيث جرى تعيين مروان سعد أحمد محجوب وكيلًا للمديرية، بجانب تعيين أشرف محمد محمود السيد وكيلًا أيضًا لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في خطوة تستهدف ضخ دماء جديدة في مواقع القيادة.

جاءت هذه القرارات في إطار خطة الوزارة لتطوير الأداء الإداري وتعزيز كفاءة منظومة العمل، ودعم الكفاءات القادرة على الارتقاء بالمنظومة بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وتحقيق أهداف التطوير الشامل.

محمد عبد اللطيف القليوبية وزير التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

