جيش إسرائيل يكمل استعداداته للهجوم الأمريكي على إيران.. ماذا يحدث؟

كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن عشرات طائرات النقل العسكرية الأمريكية تواصل تفريغ معدات قتالية في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط، في إطار انتشار عسكري أمريكي متسارع بالمنطقة.

وأفادت القناة العبرية في تقرير لها اليوم الخميس، بأن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير، حدد مساء اليوم الخميس موعداً نهائياً لرفع جاهزية سلاح الجو وأنظمة الدفاع الجوي وقيادة الجبهة الداخلية، تحسبا لتطورات أمنية محتملة.

وفي السياق ذاته، أشارت القناة إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو دعا إلى عقد مناقشات خاصة حول الملف الإيراني، وسط تقديرات إسرائيلية تفيد بأن مرحلة الانتظار قد تمتد لعدة أيام قبل أي تحرك عسكري فعلي.

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أنه رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، والتي أكد فيها أن الإيرانيين مهتمون بالحوار، فإن الولايات المتحدة تواصل، تعزيز انتشارها العسكري في المنطقة، عبر نقل معدات قتالية بواسطة عشرات الطائرات إلى مواقع متعددة في الشرق الأوسط.

وعلى الصعيد الإسرائيلي، أوضحت القناة العبرية أن التقديرات تشير إلى أن انتظار الهجوم الأمريكي المحتمل قد يستغرق أياماً، إلا أن جيش الاحتلال أنهى كافة استعداداته.

ونقلت القناة عن قائد سلاح الجو الإسرائيلي قوله: "سنعرف كيف نُشغل سلاحا هجوميا فتاكا في عمق العدو".