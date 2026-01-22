إعلان

الفيضانات تكشف عن آثار مطمورة من نيابوليس التاريخية شرقي تونس

كتب : مصراوي

10:02 م 22/01/2026

الفيضانات تكشف عن آثار مطمورة من نيابوليس التاريخي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

كشفت الأمطار الهائلة والسيول القوية التي غمرت مناطق في تونس وتسببت في فيضانات وخمس وفيات، عن جزء من آثار مدينة نيابوليس المطمورة تحت البحر في سواحل ولاية نابل شرقي تونس.

وظهرت على شاطئ الموقع التاريخي صخور قديمة كبيرة في شكل دعامات وبقايا أسوار ومغاور وكهوف منهارة لكن أحدها كان متماسكا، في ظاهرة وصفها الخبراء بعملية تعرية طبيعية.

وقال مدير قسم علم الآثار بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان، رياض مرابط : "ما قامت به الأمواج أمر مذهل ويكاد يكون استثنائي. البحر كشف عن الواجهة البحرية لهذا المعلم أو مجموعة معالم أو لمركب معماري".

وتقع نيابوليس التاريخية التي يعود تأسيسها إلى حوالي 2500 عام قبل الميلاد، على أجزاء من مدينة نابل الحديثة (70 كيلومترا جنوب شرق العاصمة) غير أن المعلومات بشأنها ظلت شحيحة ولا تزال موضع دراسات لدى المؤرخين للتاريخ القديم في تونس.

وقال المؤرخ المتخصص في التاريخ القديم وحضارة قرطاج بولبابة النصيري لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)،: "التعرية الطبيعية في موقع نيابوليس كشفت عن أمر جديد وهو أن هذه الآثار تعود إلى الحقبة اللوبية".

ويرتبط العهد اللوبي في تعريف المؤرخين بحكم السكان الأصليين في تونس، والذي سبق حكم قرطاج.

ويوضح المؤرخ أن الأسوار التي كشفت عنها حركة الأمواج تمثل تحصينات دفاعية تختلف عن خصائص البناء القرطاجي والروماني، وهي الفترات التي طبعت أكثر تاريخ نيابوليس.

ورجح رياض مرابط تاريخ تشييد الموقع إلى أكثر من ثلاثة آلاف عام.

وقال لراديو "ديوان إف إم" الخاص،: "لا يمكن في الوقت الحالي تقديم استنتاجات مسبقة ومتسرعة".

ومن المتوقع أن يمنح الاكتشاف الجديد في الموقع الأثري مسارا آخر للبحوث والدراسات المرتبطة بمدينة نيابوليس التاريخية.

واكتشفت نيابوليس القديمة، صدفة خلال أشغال ردم في العام 1965 ثم كشفت حفريات حديثة في العام 2017 عن مدينة ومؤسسات بأكملها وشواهد عن صناعات قديمة مطمورة بقاع البحر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تونس أمطار فيضانات تونس مدينة نيابوليس المطمورة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحديث الطقس.. الأرصاد توضح خريطة السحب وفرص سقوط الأمطار
أخبار مصر

تحديث الطقس.. الأرصاد توضح خريطة السحب وفرص سقوط الأمطار

أجمل وأغلى فساتين زفاف الملكات والأميرات.. أناقة وأسعار خيالية
علاقات

أجمل وأغلى فساتين زفاف الملكات والأميرات.. أناقة وأسعار خيالية
وصية صادمة.. البحراوي يلمح لاعتزال الغناء حزنًا على والدته
أخبار المحافظات

وصية صادمة.. البحراوي يلمح لاعتزال الغناء حزنًا على والدته
"شقيق مبابي ونجل آخر لزيدان".. ما هي خطة منتخب الجزائر لمونديال 2026؟
رياضة عربية وعالمية

"شقيق مبابي ونجل آخر لزيدان".. ما هي خطة منتخب الجزائر لمونديال 2026؟
بعد عزاء والدته.. 3 منشورات لـ رضا البحراوي باستخدام الذكاء الاصطناعي
زووم

بعد عزاء والدته.. 3 منشورات لـ رضا البحراوي باستخدام الذكاء الاصطناعي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"نادي تعري وعلاقة غير شرعية".. الفضائح تطارد وزيرة العمل في إدارة ترامب.. (صور)
وساطة أم مساومة؟.. خبراء يفندون دوافع تدخل ترامب في أزمة سد النهضة