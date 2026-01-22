إعلان

لمدة 3 ساعات.. فصل الكهرباء عن 3 مناطق حيوية في "طور سيناء" غدًا

كتب : رضا السيد

09:25 م 22/01/2026

أرشيفية

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، قطع التيار الكهربائي غدًا الجمعة، عن 3 مناطق بالمدينة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية المبرمجة اللازمة لرفع كفاءة الشبكة.

وأوضحت الوحدة في بيانها، أن فترة الانقطاع ستبدأ في الفترة المسائية وتحديدًا من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، لتشمل المناطق المتأثرة بالفصل كلًا من مبنى مديرية الأمن، وحي الـ 60 وحدة، وحي الـ 120 وحدة، مناشدة المواطنين القاطنين بتلك المناطق ضرورة فصل الأجهزة الكهربائية وعدم تشغيلها خلال فترة الانقطاع، والانتظار لحين عودة التيار واستقراره تمامًا حفاظًا على الأجهزة من التلف.

