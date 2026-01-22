تحديث الطقس.. الأرصاد توضح خريطة السحب وفرص سقوط الأمطار

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الغطاء السحابي يستمر حاليًا على عدد من المناطق، وذلك وفقًا لآخر صور الأقمار الصناعية.

وأوضحت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مساء الخميس، أن السحب تتكاثر على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، إلى جانب مدن القناة وسيناء، مشيرةً إلى أن هذه السحب قد يصاحبها فرص لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة.

وأكدت هيئة الأرصاد، أنها تتابع تطورات الحالة الجوية أولًا بأول، داعيةً المواطنين إلى متابعة البيانات الرسمية الصادرة عنها للاطلاع على أي مستجدات.

