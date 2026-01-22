أعلن النجم البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد، رحيله رسمياً عن صفوف الشياطين بنهاية الموسم الجاري، ناهياً بذلك مسيرة امتدت لأربعة أعوام داخل ملعب أولد ترافورد.

وينتهي عقد كاسيمير مع الشياطين الحمر بنهاية الموسم الحالي، على الرغم من وجود بند يسمح بتمديد التعاقد لموسم إضافي، إلا أن اللاعب طلب من إدارة النادي توضيح مستقبله بشكل مبكر ووضع حد للتكهنات حول بقائه، وذلك بحسب تقارير صحفية ماضية.

كما أشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن إدارة مانشستر يونايتد كانت قررت بشكل نهائي عدم تجديد عقد كاسيميرو منذ فترة لإعادة هيكلة خط الوسط خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، إذ يستهدف النادي التعاقد مع ما يصل إلى أربعة لاعبين جدد وعلى رأسهم إليوت أندرسون لاعب نوتنجهام فورست، وكارلوس باليبا نجم برايتون.

وقال كاسيميرو في البيان الرسمي الصادر على حسابات اليونايتد: "سأحمل مانشستر يونايتد معي طوال حياتي، منذ اليوم الأول الذي دخلت فيه هذا الملعب الجميل، شعرت بشغف أولد ترافورد وبالحب الذي يجمعني بجماهير هذا النادي العريق".

وأضاف: "لم يحن وقت الوداع بعد، فما زالت هناك العديد من اللحظات التي سنصنعها خلال الأشهر الأربعة المقبلة، لا يزال أمامنا الكثير لنقاتل من أجله معاً، وسيبقى تركيزي الكامل على تقديم كل ما لدي من أجل مساعدة النادي على النجاح".

وكان كاسيميرو انضم إلى مانشستر يونايتد قادماً من ريال مدريد في صيف 2022، في صفقة بلغت قيمتها 70 مليون جنيه إسترليني، ليصبح اللاعب الأعلى أجراً في الفريق براتب أسبوعي يصل إلى 375 ألف جنيه إسترليني.

وخاض كاسيميرو 21 مباراة مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي، ليصل إجمالي مشاركاته إلى 146 مباراة.