توفيق عكاشة يوجه رسالة غامضة بشأن شيرين عبدالوهاب

وجه الإعلامي توفيق عكاشة، رسالة غامضة بشأن المطربة شيرين عبدالوهاب.

وكتب توفيق عكاشة، عبر حسابه على فيسبوك: "رسالة الى ( )، سوف أقف خلف كروان الشرق صوت مصر الغالي شيرين عبد الوهاب وسوف تعود الى سابق عهدها ولابد أن يعلم ( ) أنني ومعي فريق عمل نبحث هل ما فعله الخنزير كان عمل فردي أم عملية كبرى لحساب مجموعة من أعداء مصر تستهدف ضرب كبار المطربين والمواهب التي تنشر الفن الراقي والطرب العتيق الذي تلتف به الشعوب حول حب مصر".

وتابع: "مثلما شهدت مصر قبل ذلك الغزوة الوهابية لكي تلبس فنانات مصر الحجاب وتم دفع مليارات الجنيهات في عملية ضرب الفن المصري ولكي تسحب الزعامة الثقافية من تحت أقدام مصر بينما كان على جانب آخر عقود الاحتكار للمطربين وابعادهم عن الساحة وعدم إنتاج أعمال لهم هذه هى معركة كبرى شهدتها مصر منذ ١٩٩٠ لذلك كانت عملية ( ) مع شيرين عبد الوهاب من أجل اسقاطها فنيا ومعنويا ونفسيا وصحيا".

واستكمل: "وهذه طريقة أخرى في ظل معركة الزعامة الثقافية التي يرغب الأعداء والحاقدين أبعاد مصر عنها فكانت عملية ( ) والتي تواكب معها عمليات مشابهة مع بعض الفنانات ولكنها كانت أقل قوة من عملية ( ) لذلك أبعث بهذه الرسالة الى ( ) وأقول له سوف نقف يا ( ) خلف شيرين عبد الوهاب ومعها حتى ندمرك يا ( ) وندمر أمثالك من أعداء الفن والثقافة المصرية لأنك ( ) .

وأَضاف: "وهل تعلم لماذا تم اطلاق اسم وصفة () عليك وحرم لحمك لأنك تحمل الدودة الشريطية في كبدك الذي سوف تدفنه مصر كما دفنت من قبلك () كثيرة، أنا متابع معكم حتى نقضى على () وكل () لا يراعي آمن مصر الثقافي القومي لأنه أخطر أنواع الغزو".

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب تصدرت محركات البحث خلال الفترة الماضية، بعد أزمتها الصحية الأخيرة، وحرصت إحدى الفنانات على دعمها واستضافتها في منزلها منذ أيام.