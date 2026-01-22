لأول مرة منذ سنوات.. خطة شاملة لتطوير مواقف سيارات "طهطا" (صور)

سوهاج - عمار عبد الواحد:

استقبل الدكتور أحمد الشطوري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، لجنة موسعة ضمت ممثلي إدارات المواقف العامة والتنسيق الحضاري والتخطيط العمراني بمحافظة سوهاج، وذلك لوضع تصور نهائي لتطوير ورفع كفاءة جميع مواقف سيارات الأجرة بمدينة طهطا وساحل طهطا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ الإقليم، بالارتقاء بمستوى الخدمات.

أجرت اللجنة جولة ميدانية شاملة لكافة المواقف لدراسة سبل التطوير المتاحة بما يتماشى مع أسس التنسيق الحضاري والهوية البصرية للمدينة، مع التركيز على توفير الخدمات والمرافق العامة اللازمة لتحسين تجربة المواطنين والسائقين على حد سواء، وضمان ظهور تلك المواقع بالشكل اللائق.

نقلة حضارية

وأكد "الشطوري" أن أعمال التطوير المرتقبة ستطول جميع المواقف العامة بلا استثناء، لافتًا إلى أن هذه المواقع لم تشهد أي أعمال تحديث منذ سنوات طويلة، مما يجعل المشروع بمثابة نقلة حضارية حقيقية ستنعكس إيجابيًا على انضباط الحركة المرورية وتنظيم العمل، مشددًا على استمرار المتابعة الدقيقة لكافة مراحل التنفيذ لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة.

شهدت الجولة حضور نواب رئيس المركز، وسكرتير الوحدة المحلية، ومسؤولي إدارة المواقف العامة، إلى جانب ممثلي إدارات التفتيش المالي والإداري، والمتابعة، والعلاقات العامة بالوحدة المحلية، لضمان تكامل الرؤى حول المشروع.