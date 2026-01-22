مجلس الأمن الدولي يناقش تطورات الأوضاع في سوريا

وكالات

قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن معالجة التحديات الداخلية في سوريا تتعقد نتيجة ما وصفه بالتدخل غير القانوني من جانب إسرائيل.

ودعا نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن بشأن التهديدات التي تطال السلم والأمن الدوليين، اليوم الخميس، إسرائيل إلى احترام جيرانها العرب وعدم اللجوء إلى استخدام القوة لمعالجة شواغلها الأمنية.

من جهتها، أعربت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، عن دعم الولايات المتحدة للحكومة السورية، مؤكدة أنها تعمل على تلبية تطلعات السوريين في تحقيق السلام والرخاء.

وأشارت شيا إلى أن الحكومة السورية مستعدة وقادرة على تولي المهام الأمنية، بما في ذلك السيطرة على مرافق احتجاز عناصر تنظيم داعش، مؤكدة في الوقت ذاته استعداد واشنطن لمواصلة دعم الحوارات البناءة بين سوريا وإسرائيل.

بدوره، أعرب المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة عن قلق بلاده إزاء التطورات الأخيرة في شمال شرق سوريا، مؤكداً متابعة الأحداث عن كثب، وداعياً جميع الأطراف إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء أعمال العنف.

أما مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن، جيروم بونافون، فاعتبر أن الأحداث الأخيرة في حلب وشمال شرقي سوريا مثيرة للقلق، داعياً الأطراف السورية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتفادي مخاطر التصعيد.

أكد المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة، أن بلاده تشجع على التقارب السوري مع كل من لبنان وإسرائيل.

وفي السياق ذاته، أعرب مندوب الصين عن أمله في احترام وقف إطلاق النار في سوريا، وحث جميع الأطراف على الالتزام بالعملية السياسية باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار.