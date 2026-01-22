إعلان

أفضل وقت لشحن عداد الكهرباء الكارت.. وحقيقة العودة للشريحة الأولى شهريًا

كتب : محمد صلاح

08:32 م 22/01/2026

عدادات الكهرباء الكارت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يبحث عدد كبير من المواطنين من مستخدمي العدادات مسبقة الدفع "الكارت" عن أفضل وقت لشحن رصيد الكهرباء، وسط تساؤلات متكررة حول ما إذا كان الشحن في بداية الشهر يضمن الاستفادة من الشريحة الأولى المدعمة، أم أن الأمر مجرد شائعة متداولة.

العودة للشريحة الأولى تلقائيًا

أكدت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العدادات مسبقة الدفع مبرمجة بالوقت والتاريخ، وتعود تلقائيًا إلى الشريحة الأولى مع أول دقيقة من بداية كل شهر ميلادي، دون الحاجة لأي إجراء من المشترك.

وأوضحت المصادر، في تصريحات إلى مصراوي، أن إعادة احتساب الاستهلاك من الشريحة الأولى لا ترتبط بموعد الشحن، وإنما بنظام العداد نفسه، الذي يبدأ دورة استهلاك جديدة مع بداية الشهر.

هل يوجد وقت محدد للشحن؟

أكدت المصادر، أنه لا يوجد ما يُسمى "أفضل وقت لشحن عداد الكهرباء الكارت"، مشددة على أن توقيت الشحن، سواء في أول الشهر أو منتصفه أو نهايته، لا يؤثر على العودة للشريحة الأولى.

وأضافت أن الشحن في أي وقت متاح للمواطن، والعداد يقوم بخصم قيمة الاستهلاك وفقًا للشرائح المحددة سلفًا، مع احتساب الاستهلاك من بداية الشهر حتى نهايته.

أسباب خصم الرصيد بعد الشحن

فيما يخص شكاوى بعض المواطنين من انخفاض الرصيد سريعًا بعد الشحن، أوضحت المصادر، أن ذلك قد يرجع إلى عدة أسباب، أبرزها:

- خصم أقساط العداد في حالة تركيبه بنظام التقسيط.

- خصم مستحقات أو مديونيات سابقة.

- زيادة الاستهلاك الفعلي نتيجة استخدام أجهزة ذات أحمال عالية.

- الانتقال إلى شرائح أعلى مع زيادة الاستهلاك خلال الشهر.

ونصحت وزارة الكهرباء، المواطنين، بضرورة متابعة الاستهلاك أولًا بأول من خلال شاشة العداد، وترشيد استخدام الأجهزة الكهربائية كثيفة الاستهلاك، خاصة السخانات والتكييفات، لتجنب الانتقال إلى شرائح أعلى.

كما شددت على أهمية شحن العداد قبل نفاد الرصيد بوقت كافٍ لتجنب فصل التيار، خاصة خلال فترات الذروة أو العطلات.

اقرأ أيضًا:

رياح وشبورة.. توقعات طقس الأيام المقبلة

أول رد من اتحاد الملاك على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شحن رصيد الكهرباء العدادات مسبقة الدفع وزارة الكهرباء عداد الكهرباء الكارت الأجهزة الكهربائية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جيش إسرائيل يكمل استعداداته للهجوم الأمريكي على إيران.. ماذا يحدث؟
شئون عربية و دولية

جيش إسرائيل يكمل استعداداته للهجوم الأمريكي على إيران.. ماذا يحدث؟
أفضل وقت لشحن عداد الكهرباء الكارت.. وحقيقة العودة للشريحة الأولى شهريًا
أخبار مصر

أفضل وقت لشحن عداد الكهرباء الكارت.. وحقيقة العودة للشريحة الأولى شهريًا
"نادي تعري وعلاقة غير شرعية".. الفضائح تطارد وزيرة العمل في إدارة ترامب..
شئون عربية و دولية

"نادي تعري وعلاقة غير شرعية".. الفضائح تطارد وزيرة العمل في إدارة ترامب..
توفيق عكاشة يوجه رسالة غامضة بشأن شيرين عبدالوهاب
زووم

توفيق عكاشة يوجه رسالة غامضة بشأن شيرين عبدالوهاب
تحديث الطقس.. الأرصاد توضح خريطة السحب وفرص سقوط الأمطار
أخبار مصر

تحديث الطقس.. الأرصاد توضح خريطة السحب وفرص سقوط الأمطار

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"نادي تعري وعلاقة غير شرعية".. الفضائح تطارد وزيرة العمل في إدارة ترامب.. (صور)
وساطة أم مساومة؟.. خبراء يفندون دوافع تدخل ترامب في أزمة سد النهضة