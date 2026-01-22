يبحث عدد كبير من المواطنين من مستخدمي العدادات مسبقة الدفع "الكارت" عن أفضل وقت لشحن رصيد الكهرباء، وسط تساؤلات متكررة حول ما إذا كان الشحن في بداية الشهر يضمن الاستفادة من الشريحة الأولى المدعمة، أم أن الأمر مجرد شائعة متداولة.

العودة للشريحة الأولى تلقائيًا

أكدت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العدادات مسبقة الدفع مبرمجة بالوقت والتاريخ، وتعود تلقائيًا إلى الشريحة الأولى مع أول دقيقة من بداية كل شهر ميلادي، دون الحاجة لأي إجراء من المشترك.

وأوضحت المصادر، في تصريحات إلى مصراوي، أن إعادة احتساب الاستهلاك من الشريحة الأولى لا ترتبط بموعد الشحن، وإنما بنظام العداد نفسه، الذي يبدأ دورة استهلاك جديدة مع بداية الشهر.

هل يوجد وقت محدد للشحن؟

أكدت المصادر، أنه لا يوجد ما يُسمى "أفضل وقت لشحن عداد الكهرباء الكارت"، مشددة على أن توقيت الشحن، سواء في أول الشهر أو منتصفه أو نهايته، لا يؤثر على العودة للشريحة الأولى.

وأضافت أن الشحن في أي وقت متاح للمواطن، والعداد يقوم بخصم قيمة الاستهلاك وفقًا للشرائح المحددة سلفًا، مع احتساب الاستهلاك من بداية الشهر حتى نهايته.

أسباب خصم الرصيد بعد الشحن

فيما يخص شكاوى بعض المواطنين من انخفاض الرصيد سريعًا بعد الشحن، أوضحت المصادر، أن ذلك قد يرجع إلى عدة أسباب، أبرزها:

- خصم أقساط العداد في حالة تركيبه بنظام التقسيط.

- خصم مستحقات أو مديونيات سابقة.

- زيادة الاستهلاك الفعلي نتيجة استخدام أجهزة ذات أحمال عالية.

- الانتقال إلى شرائح أعلى مع زيادة الاستهلاك خلال الشهر.

ونصحت وزارة الكهرباء، المواطنين، بضرورة متابعة الاستهلاك أولًا بأول من خلال شاشة العداد، وترشيد استخدام الأجهزة الكهربائية كثيفة الاستهلاك، خاصة السخانات والتكييفات، لتجنب الانتقال إلى شرائح أعلى.

كما شددت على أهمية شحن العداد قبل نفاد الرصيد بوقت كافٍ لتجنب فصل التيار، خاصة خلال فترات الذروة أو العطلات.

