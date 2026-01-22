إعلان

طوارئ في الأقصر.. بقعة بترولية مجهولة تظهر بنيل "إسنا" (صور)

كتب : محمد محروس

09:22 م 22/01/2026
    بقعة بترولية مجهولة تظهر بنيل إسنا (2)_2
    بقعة بترولية مجهولة تظهر بنيل إسنا (4)_4
    بقعة بترولية مجهولة تظهر بنيل إسنا (1)_1

الأقصر - محمد محروس:

كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر جهودها، مساء اليوم الخميس، للتعامل مع بقعة بترولية مجهولة المصدر ظهرت بشكل مفاجئ على سطح مياه نهر النيل بمدينة إسنا جنوبي المحافظة، مما أثار قلق الأهالي واستدعى تحركًا فوريًا من الجهات المعنية لاحتواء الموقف ومنع امتداد التلوث لمساحات أوسع.

فور تلقي غرفة العمليات إخطارًا بالواقعة، انتقلت فرق فنية متخصصة إلى موقع البلاغ بالتنسيق الكامل بين مسؤولي الري وشؤون البيئة والوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، وذلك لمعاينة البقعة وتحديد نطاق انتشارها بدقة، والبدء في تنفيذ خطة احتواء عاجلة حفاظًا على سلامة المياه والبيئة المحيطة.

وأكدت مصادر مطلعة أن العمل يجري حاليًا لتحديد مصدر التسرب، والتحقق مما إذا كان ناتجًا عن أحد المراكب النهرية المارة أم سبب آخر، مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المتسببين حال ثبوت المخالفة، باعتبار أن صحة المواطنين وسلامة المجرى المائي خط أحمر لا يمكن التهاون معه، في انتظار صدور بيان رسمي خلال الساعات المقبلة يوضح النتائج النهائية للفحص وإجراءات السيطرة.

