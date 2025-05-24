بالصور- محافظ أسوان يتفقد مشروع إنشاء مجمع المواقف الشرقى بكوم أمبو

أسوان – إيهاب عمران:

استكمل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، جولاته الميدانية بتفقد الأعمال الجارية بمشروع إنشاء مجمع المواقف الشرقى لسيارات السيرفيس "محافظات وأقاليم" بالكفور بمدينة كوم أمبو، والمقام على مساحة 11 ألفًا و770 م2، ليستوعب 190 سيارة سيرفيس، بالإضافة إلى منطقة للخدمات تشمل 16 محلًا تجاريًا وكافتيريا و2 مكتب إداري ومسجد.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع الحيوي ضمن 19 مشروعًا للإدارة المحلية بالقرى المدرجة بالمرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال المتبقية خلال شهر، والتى تضم الرصف واللاندسكيب والدهانات والكهرباء والمياه، وبتكلفة بلغت 27 مليون جنيه ليتم تشغيله وتحقيق العوائد الإيجابية العديدة منه لصالح أهالى قرى كوم أمبو، موضحاً بأن إنشاء هذا الموقف يتكامل مع افتتاح وتشغيل موقف رؤوف غرب مدينة كوم أمبو لسيارات السيرفيس، والذي يخدم أكثر من 150 ألف نسمة من المترددين على المواقف الداخلية والأقاليم بالمحافظات المجاورة، حيث تم تشغيله فى نوفمبر الماضى.

ويأتى ذلك وفقاً للنهج الذي يتم تطبيقه لسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية ليجنى المواطن الأسوانى ثمار الإنجازات المتتالية التي تشهدها الجمهورية الجديدة.