"ولع فيه في الشارع".. إحالة أوراق قاتل صديقه بالإسكندرية للمفتي

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قررت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، اليوم السبت، إحالة أوراق عامل إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل مواطن، وحددت دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم.

ترجع بداية القضية رقم 32519 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد إشعال مواطن النار في آخر أثناء سيره في الشارع ما أدى إلى وفاته.

وبحسب أوراق القضية، عقد المدعو "ص.أ.ص" 43 سنة، عامل، العزم على قتل المجني عليه "و.أ.ع" بسبب مشادة كلامية بينهما ووجود خلافات سابقة، فأعد مخطط إجرامي.

وتبين من التحقيقات أن المتهم أعد عبوة بلاستيك بها بنزين وتتبع المجني عليه أثناء سيره في الشارع، وعندما تأكد من عدم انتباهه له سكب عليه البنزين وأشعل النار فيه باستخدام "ولاعة" قاصدًا إزهاق روحه.

اشتعلت النيران في كامل جسد المجني عليه، وفر المتهم هاربًا، فيما تجمع المارة بالشارع لإطفاء المجني عليه، وجرى نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه إلا أنه توفي متأثرًا بالحروق التي لحقت بجسده.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها بالإعدام، وتؤيد محكمة مستأنف قرار إحالة المتهم للمفتي.







