محافظ أسيوط يتفقد مشروعات تطوير مزارع الإنتاج الحيواني

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مزرعة الألبان بعرب مطير، والمقامة على مساحة 10 أفدنة، ومزرعة التسمين بعرب العوامر على مساحة 11 فدانًا وذلك ضمن مشروعات تنموية تنفذ بالتعاون بين محافظة أسيوط وهيئة تنمية الصعيد، بتكلفة إجمالية 55 مليون جنيه.



رافق المحافظ خلال الجولة، داليا تادرس، مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة، وسوزان محمد راضي، رئيس مركز ومدينة أبنوب، وسيد جمال، مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة، إلى جانب العميد ابراهيم عبدالستار مدير المشروع وطاقم من مهندسين الهيئة وعدد من القيادات التنفيذية.

وأشاد محافظ أسيوط بالدور الحيوي الذي تقوم به هيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء أركان حرب شريف صالح، رئيس الهيئة في دعم المشروعات التنموية داخل المحافظة، مؤكدًا أن الهيئة شريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية الدولة لتنمية محافظات الصعيد، من خلال تبني مشروعات طموحة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وخلق فرص عمل حقيقية، لافتًا إلى أن ما تحقق من إنجازات في مزارع عرب مطير والعوامر يعد نموذجًا ناجحًا للتعاون المثمر بين الهيئة والمحافظة.

شملت الجولة متابعة أعمال تطوير المزرعتين، بما في ذلك رفع كفاءة العنابر والمباني الإدارية، واستكمال البنية التحتية والمرافق، فضلًا عن إعادة تأهيل المنشآت القائمة كما تفقد المحافظ المبنى الإداري بمزرعة الألبان والمقام على مساحة 115 مترًا مربعًا، واطلع على ما تم إنجازه من أعمال التشطيب.

ووجه المحافظ - خلال الجولة - بسرعة استكمال أعمال الكهرباء بالمزرعتين، مع رفع كفاءة الكابلات وتحويلها إلى نحاسية عالية القدرة، لتواكب التوسعات الإنشائية مثل المجزر وتانكات التبريد والتجميد، حفاظًا على جودة اللحوم.

كما أوصى بتقليص مساحة الحديقة داخل المزرعة واستخدام بلاط الإنترلوك بدلاً من النجيلة، لترشيد استهلاك المياه، إلى جانب إنشاء مجزر بمزرعة التسمين، ومصنع للأعلاف، ومعمل ألبان لتصنيع وتوزيع المنتجات محليًا وعلى مستوى المحافظات.

وشاهد المحافظ عرضًا تفصيليًا حول الموقف التنفيذي للمشروع، والذي يستهدف استيعاب نحو 10 آلاف رأس من الماشية، واطلع على مكونات المشروع التي تشمل شبكة الكهرباء، التغذية، المياه، الأسوار، الأرصفة، غرف الأمن، العيادة، الصيدلية، المحلب، المخازن، واستراحات العمال.

وأكد اللواء هشام أبو النصر على أهمية الإدارة الاقتصادية للمشروع، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، من خلال أفكار مبتكرة تساهم في تحويل المزارع إلى نماذج يحتذى بها في إنتاج اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان، مع توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين داخل المشروع، مؤكدًا استمرار متابعته الميدانية المنتظمة لمراحل التنفيذ، بهدف ضمان تحقيق الأهداف التنموية المنشودة، ورفع كفاءة الأصول وتعظيم الإيرادات.