الإسماعيلية – أميرة يوسف

استقبل فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، وفدًا من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، في زيارة ميدانية تهدف إلى متابعة تطبيق نموذج الرعاية الصحية المتمركزة حول المريض (PCC)، وذلك ضمن إطار التعاون بين الجانبين لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وشملت الزيارة مجمع الإسماعيلية الطبي ومركز طب أسرة العرايشية، حيث قام الوفد بجولة داخل المنشآت تفقد خلالها العيادات التخصصية وأقسام الطوارئ، واطلع على خطوات تقديم الخدمة منذ تسجيل المنتفع وحتى تلقيه للرعاية، بهدف تقييم مدى الالتزام بتطبيق نموذج PCC على أرض الواقع.

وضم الوفد عددًا من الخبراء والمتخصصين في المشروع، من بينهم: السيد أوموتو سان، المستشار الرئيسي لمشروع PCC، والسيد سيريزاوا سان، والسيد إيوكي سان، خبيري المشروع، إلى جانب الدكتور عمار موسى، مسؤول فني أول، والدكتورة منال مسالم، مسؤولة إدارية أولى.

ورافق الوفد خلال جولته الدكتورة مي أبو الفتوح، المشرف العام على الرقابة على سلامة المرضى، ومدير مشروع PCC بالهيئة.

وكان في استقبال الوفد كل من الدكتور علي رفعت، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، والدكتورة رضوى السيد، مدير إدارة الجودة، والدكتورة لمياء مصطفى، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية، والدكتورة هدير عبد المحسن، مدير إدارة رضا المنتفعين، إلى جانب الدكتور أحمد خالد، مدير مجمع الإسماعيلية الطبي، والدكتورة ماجدة مهني، مدير مركز طب أسرة العرايشية، وعدد من قيادات الإدارات والأقسام.

وتأتي الزيارة في إطار التعاون المستمر مع الشركاء الدوليين لتعزيز تبادل الخبرات ومتابعة أفضل الممارسات في تقديم الرعاية الصحية، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات للمواطنين.