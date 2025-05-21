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محافظ أسوان يكرم أسرة موظف توفى خلال حملة إزالة تعديات

08:51 م الأربعاء 21 مايو 2025
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    محافظة أسوان
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    محافظ أسوان يكرم أسرة موظف توفى خلال حملة إزالة تعديات
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أسوان - إيهاب عمران:

كرم اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، أسرة شهيد واجب العمل مجاهد محمد حسن مدير المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، الذي وافته المنية أثناء أدائه لعمله، وتعرضه لاصطدام أحد المعدات الثقيلة به خلال مشاركته فى حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بقرية وادى عبادى بمركز إدفو ضمن حملات الموجه الـ ٢٦ لإزالة التعديات.

وأكد المحافظ، أن هذا التكريم جاء تقديراً للمغفور له مجاهد محمد كنموذج مشرف يحتذى به فى الإخلاص والتفانى فى العمل من خلال إهداء أسرته التنفيذى شهادة تقدير ودرع المحافظة ومبلغ مالي تقديراً لما قدمه لوطنه وعمله.

وتجدر الإشارة إلى أنه فور علم المحافظ بواقعة وفاة المرحوم مجاهد محمد حسن، قام محافظ أسوان بتقديم واجب العزاء ونعيه، معرباً عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد وزملائه ، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

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