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توريد 204 آلاف و380 طن قمح لشون وصوامع بني سويف

04:57 م الأربعاء 21 مايو 2025

شون صوامع بني سويف

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بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، توريد واستلام 5273 طن قمح، ليصل إجمالي الكميات الموردة، منذ بداية موسم التوريد إلى 204 ألف و380 طناً.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بلغت 108 ألف و 485 فداناً، بمتوسط إنتاجية متوقعة تٌقدر بنحو 22 أردبا للفدان، لافتا إلى أن إجمالي السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طنا، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وأكد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد، لضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، مع قيام لجان الاستلام بالتحقق من جودة الأقماح الموردة، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين.

كان المحافظ قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة دائمة للإشراف والمتابعة على توريد واستلام محصول القمح المحلي برئاسة وكيل وزارة التموين، وعضوية وكيل وزارة الزراعة، ووكيل مديرية التموين"مقرراً"، ومدير الرقابة التموينية، و رئيس قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، فضلا عن بعض التنفيذيين المعنيين، للإشراف ومتابعة عملية الاستلام والتوريد للمحصول، وتلافي أية معوقات، لأعمال التوريد بكافة المواقع التخزينية، وإعداد التقارير والبيانات

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